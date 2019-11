Billeder afslører: Sådan sagde Eriksens chef farvel

Mauricio Pochettino havde ikke mulighed for at sige farvel til sine spillere, men efterlod i stedet en hilsen på taktiktavlen

Der findes vel næppe en klub i international fodbold, der har fået så meget mediedækning som Tottenham Hotspur de seneste dage.

Siden fyringen af Mauricio Pochettino tirsdag aften og den efterfølgende ansættelse af José Mourinho 12 timer senere har medier over hele verden sprøjtet artikler ud om situationen i den kriseramte engelske klub.

En mand er det dog ikke lykkedes at få i tale.

Mauricio Pochettino har således ikke ytret et offentligt ord siden fyringen. Heller ikke i pressemeddelelsen, hvor fyringen blev annonceret. Men sent torsdag aften kom der et indirekte livstegn fra argentineren.

Pochettinos assistent og trofaste højre hånd, Jesus Perez, som også blev fyret tirsdag aften, lagde således to billeder på Twitter, der afslører, hvordan trænerteamet sagde farvel til spillerne.

'Stort tak til jer alle. Vi kan ikke sige farvel. I vil altid være i vores hjerter', lyder den korte besked, som Mauricio Pochettino har skrevet på taktiktavlen og efterladt til spillerne.

Et opslag, der helt tydeligt falder på et tørt sted. I skrivende stund har mere end 76.000 allerede liket Jesus Perez' billeder.

Det har tidligere været fremme i engelske medier, at Pochettino og hans stab ikke fik mulighed for at sige farvel til spillerne, som først begyndte at drysse ind i klubben midt på ugen på grund af landskampe. Og det tyder altså på, at det er korrekt.

På José Mourinhos første pressemøde torsdag indledte han dog med at sige, at Mauricio Pochettino altid er velkommen i klubben, så mon ikke argentineren får lejlighed til at sige farvel til Christian Eriksen og resten af truppen, hvis han skulle ønske det.

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

