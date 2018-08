Bindegalt: Ung keeper skal koste Chelsea halv mia.

Chelsea ser ud til at miste sin belgiske keeper, Thibaut Courtois, til Real Madrid denne sommer, og denne er udeblevet fra træning for at gennemtvinge et skifte.

Det engelske transfervindue lukker imidlertid torsdag, og det betyder, at Chelsea i øjeblikket har travlt med at finde en erstatning.

Stoke Citys Jack Butland er angiveligt førsteprioriteten, men skulle den handel glippe, vil London-klubben i stedet kigge mod Spanien. Her skulle det tidligere Real Madrid-emne, Kepa Arrizabalaga, være et emne.

Det erfarer Sky Sports.

Athletic Bilbao-målmanden vil imidlertid være dyrere end Butland ifølge mediet.

Sky Sports melder, at prisen på Butland skulle være knap 250 millioner kroner, mens Kepa koster mere end dobbelt så meget.

For at sikre den 23-årige spanier skal Chelsea hoste op med 580 millioner kroner!

Kepa står noteret for 55 kampe for Athletic Bilbaos førstehold og har fået én kamp for det spanske landshold.

Stod til det til Chelseas nye manager, Maurizio Sarri, var det egentlig Jan Oblak i Atlético Madrid, der skulle til Stamford Bridge. Men det synes blot endnu mere usandsynligt, da hans frikøbsklausul lyder på svimlende 741 millioner kroner.

