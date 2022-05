Bitter Klopp langer ud efter modstander

Jürgen Klopp er ikke kendt for at være verdens bedste taber, og efter lørdagens uafgjorte resultat mod Tottenham var det da heller ikke en velfornøjet Liverpool-træner, der lod sig interviewe.

Under hele interviewet var det tydeligt, at tyskeren ikke var tilfreds med den måde, Tottenham greb kampen an på.

- Jeg kan ikke lide denne slags fodbold, men det er mit personlige problem. Jeg synes de er verdensklasse, og de bør gøre mere i kampen, end de gør.

- Det er en kamp mod Liverpool, og de har 36 % boldbesiddelse. Men det er mit problem. Jeg kan ikke træne det. Så det er derfor jeg ikke kan gøre det. Verdensklasse-spillere. Blokerer alle bolde. Det er meget svært. Jeg respekterer alt de gør, men det er ikke for mig.

- Deres gameplan virker i den her slags kampe, men de er stadig kun på femtepladsen, lød det spydigt fra Liverpool-træneren, med henvisning til Tottenhams tilgang til kampen hvor de stod dybt og ventede på kontramuligheden.

En tydeligt frustreret Jürgen Klopp efter Liverpool smed point mod Tottenham. Foto: PHIL NOBLE / Ritzau Scanpix

Forud var gået 90 minutter, hvor Liverpool dominerede på bolden, mens Tottenham lurede på hurtige omstillinger.

Efter en målløs første halvleg var det Tottenham, der først fik nettet til at blafre.

I det 56. minut fandt Ryan Sessegnon en helt fri Heung-Min Son ved bageste stolpe, og så stod den 1-0 til gæsterne.

Det fik kort tid efter Jürgen Klopp til at reagere med offensive indskiftninger, og i det 74. minut kunne hjemmepublikummet juble.

Luis Diaz modtog bolden på kanten af feltet.

Efter et par træk ind i banen fik han med hjælp fra Tottenhams Bentancur ekspederet bolden ind bag Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Forventer det bliver svært

Efter kampen havde Klopp alligevel overskud til at rose sit holds indsats, som han mente var rigtig god mod en svær modstander.

- Jeg er virkelig glad for præstationen, og den mentalitet vi viste mod en rigtig god modstander.

Det uafgjorte resultat betyder, at Liverpool nu er på samme antal point som Manchester City i kampen om det engelske mesterskab. City har dog en kamp i hånden.

Manchester City møder søndag Newcastle på udebane, og kan med point i den kamp lægge afstand til Jürgen Klopps Liverpool.

- Det er ikke sådan, at vi har behov for et City-nederlag til Newcastle i morgen. Der er flere kampe at spille, og vi må bare fortsætte, siger Jürgen Klopp.

Han erkender dog, at det ene point ikke er helt tilfredsstillende.

- Vi har et point mere end før kampen, men vi ville gerne have haft tre. Det er ikke så fedt.