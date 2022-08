Bizar episode: United-manager ignorerer journalist

Manchester Uniteds manager, Erik ten Hag, holdt sit ugentlige pressemøde fredag eftermiddag forud for weekendens kamp mod Southampton, men her var det ikke alle de fremmødte journalister, som fik mulighed for at stille spørgsmål.

Gary Cotterill fra Sky Sports forsøgte således at stille tre spørgsmål i løbet af pressemødet, men han blev ignoreret hver gang, skriver The Times.

Også Manchester Evening News beskriver episoden.

Ifølge medierne fik journalisten også at vide af en pressechef, at han ikke kunne stille Erik ten Hag spørgsmål.

Det er ikke bekræftet, hvorfor Gary Cotterill ikke fik lov til at stille spørgsmål, men ifølge journalisten selv kan det være på grund af en episode fra maj. Her forsøgte Cotterill - uden held - at stille spørgsmål til Ten Hag, der overværede Uniteds kamp mod Crystal Palace.

- Jeg er overrasket. Det var bare to personer, der gjorde deres arbejde dengang, men jeg går ud fra, at han blev stødt over det. Sagen til Palace-kampen var, at han gjorde sit arbejde og ikke ville kommentere, og jeg gjorde mit arbejde og prøvede at få en kommentar. Jeg gætter kun på, at det var årsagen. Jeg har ikke fået det at vide. Men jeg tror ikke, det ville være for vildt at antage, at det handlede om det, siger Cotterill ifølge Manchester Evening News.

Manchester Evening News skriver imidlertid også, at United heller ikke har været glade for at Cotterill i foråret også rejste til Amsterdam for at stille Erik ten Hag spørgsmål om De Røde Djævle, vel at mærke før han blev præsenteret som klubbens nye chef.

Endvidere skriver mediet, at United ikke er glade for, at Cotterill tweetede “karma”, efter klubbens 0-4-nederlag til Brentford.

