Bizar opladning: Derfor smører han sig ind i babyolie

Wolverhamptons Adama Traore er begyndt at smøre sig ind i olie inden kampene for at slippe for modstandernes feje tricks

Det er næppe nogen hemmelighed, at Wolverhamptons kantspiller Adama Traore er i besiddelse af en krop udover det sædvanlige.

Opmærsomheden omkring det veltrænede korpus er da heller ikke blevet mindre, efter Traore er begyndt at smøre sig ind i babyolie før kampene. Men det er angiveligt ikke af kosmetiske grunde, at kroppen får en tur, inden den skal i aktion.

Som her i forbindelse med Europa League-kampen mod Olympiakos torsdag aften.

Adskillige engelske medier citerer således en kilde fra klubben, der forklarer, at olien er et forsøg på at gøre det sværere for modstanderne at trække Traore i armene.

- Det er noget, vi er nødt til at gøre for at beskytte Adama. Forsvarerne er så bekymrede for, at han slipper væk med sin fart, at de greb ud efter ham og rev ham i armen. Det fik hans skulder til at ryge ud af led i kampe.

- At smøre hans arme ind, gør det sværere for modstandere at tage fat i hans arm og forhindrer yderligere skade, lyder det fra Wolves-kilden som The Sun har talt med.

Og den er faktisk god nok.

Adama Traore har lidt en del med at få rykket skulderen ud af led. Især i den forgangne sæson, hvor det både skete i kampene mod Manchester United og Tottenham. Mod London-klubben skete det, da Japhet Tanganga rev lidt for hårdt i den hurtige spanier.

Den slags tricks bliver formentlig mere besværlige i den kommende sæson.

Adama Traore har tidligere påstået, at han ikke løfter vægte for at holde kroppen ved lige. Den historie kan du læse nedenfor.

