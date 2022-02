Bizar Ronaldo-video: - Hvad laver du?

En livevideo på Instagram har fået Cristiano Ronaldos følgere til at stille en del spørgsmålstegn.

Torsdag gik den portugisiske superstjerne live i halvandet minut på Instagram, mens han sad i sin sauna i sin baghave.

Undervejs i videoen hældte Cristiano Ronaldo lidt vand hen over noget kul i saunaen, men ellers sagde han ikke et ord i løbet af videoen.

Videoen vækkede undren hos portugiserens følgere, som gik til tasterne.

Den tidligere fodboldspiller og holdkammerat i Manchester United, Rio Ferdinand, var en af de følgere, der skrev en kommentar.

'Hvad laver du?' lød det i kommentaren fra Rio Ferdinand.

På sit højeste var der 700.000 brugere, der så med på Cristiano Ronaldos sauna-video.

Lørdag får portugiseren ikke så meget tid til at sidde på Instagram i saunaen. Her skal Manchester United i aktion mod Southampton i Premier League hjemme på Old Trafford.

Der er kampstart klokken 13.30.