Bizar situation - må ikke være med

Manchester United fik på den allersidste dag af januar-transfervinduet sikret sig en angriber, som Ole Gunnar Solskjær længe havde efterspurgt.

Nigerianske Odion Ighalo blev således hentet på en lejeaftale i den kinesiske klub, Shanghai Shenhua.

Ighalo får dog langt fra en optimal start på tilværelsen i sin nye klub, idet han ikke skal med resten af truppen til Marbella på træningslejr henover de næste 14 dage. Det skyldes netop, at Ighalo blev hentet i Kina, hvor den efterhånden velkendte corona-virus som bekendt udbrød for nylig i Wuhan-provinsen.

- Odion bliver i Manchester, fordi han ankom fra Kina i løbet af de sidste 14 dage. På grund af situationen i Kina, er vi ikke sikre på, at han vil få lov til at komme tilbage til England igen, hvis han forlader landet, siger Solskjær til Manchester Uniteds hjemmeside.

- Så han bliver her og arbejder med en personlig træner med et individuelt program, og så kan han og hans familie også komme på plads i England. Men selvfølgelig ville han nok gerne have været med de andre spillere, og lært dem at kende, men vi har ikke lyst til at løbe risikoen.