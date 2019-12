Bizar Tottenham-nedsmeltning

Vanvittigt straffespark og rødt kort var med til at hjælpe Chelsea til en 2-0-sejr over Christian Eriksen og Tottenham

Christian Eriksen og Tottenham faldt søndag helt fra hinanden, da London-rivalerne Chelsea kom på besøg og vandt 2-0 på Tottenham Hotspur Stadium.

Ikke umiddelbart et resultat, der indikerer nedsmeltning - men det gjorde alt andet.

Gæsterne var kampen igennem toneangivende, mens hjemmeholdet kun momentvis viste tænder. Ellers var Tottenhams spil ganske tandløst.

Kampen startede som forventet uden danskere på banen fra start. Andreas Christensen så hele kampen fra Chelseas bænk, mens Christian Eriksen kom ind og fik en halvleg.

Men først efter at det var gået grueligt galt for Tottenham.

Nedturen startede allerede efter knap 12 minutters spil, da Chelsea fik hjørnespark i venstre side.

Det tog Willian sig af. Brasilianeren valgte en kort variant til Mateo Kovacic, der sendte den retur til Willian. Han tog et træk ind i banen forbi Serge Aurier og bankede med højrebenet bolden ind i målets modsatte side.

Så var scenen sat. Chelsea fortsatte, mens Tottenham havde svært ved at skabe noget - ud over problemer for sig selv.

Som i overtiden, hvor en lang bold frem mod Marcos Alonso endte i en ny Chelsea-scoring. Det lignede det ganske vist ikke, for afleveringen så ud til at blive klaret i fin stil af en fremadstormende Paulo Gazzaniga i Tottenham-målet.

Argentineren hoppede frem mod bolden, men valgte noget alternativt at forsøge at sparke til den i stedet for blot at tage den med hænderne. Forsøget blev katastrofalt. For ikke nok med at Gazzaniga ikke ramte bolden med sit kungfu-lignende udfald, så klippede han også stakkels Marcos Alonso midt over. En situation, der gav mindelser tilbage til Schumacher-Battiston-episoden ved VM-semifinalen i 1982.

Paulo Gazzaniga begår et meget uelegant straffespark mod Marcos Alonso. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Alonso slap dog i modsætning til Patrick Battiston uden mén fra episoden - og han kunne også glæde sig over, at den besynderlige situation naturligvis resulterede i et straffespark til Chelsea.

Og så kunne Willian blive dobbelt målscorer, da han fra pletten sendte Gazzaniga til den forkerte side.

Skidt for Tottenham, der derfor sendte Christian Eriksen på banen efter pausen.

Det hjalp dog ikke Tottenham meget - for Chelsea stoppede ikke af den grund.

Og satsningen blev dog aldrig fuldbragt, da Tottenham på ny skaffede sig problemer på halsen.

For med en halv time igen måtte Heung-min Son forlade banen efter at have sparket Antonio Rüdiger i brystet i en nærkamp. Det var sydkoreanerens tredje direkte røde kort i Premier League i 2019 - om end det røde kort mod Everton i starten af november efterfølgende blev omstødt.

En mand i undertal var der ikke meget at gøre for Tottenham, der forsøgte meget, men ikke havde evnerne til at bryde Chelseas jerngreb.

Med sejren holder Chelsea lige nøjagtig kontakten med Leicester og Manchester City, der på anden- og tredjepladsen er henholdsvis seks og syv point foran.

Tottenham derimod må i stedet for at kravle op på siden af Chelsea holde jul på syvendepladsen seks point efter.

