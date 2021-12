Blæst omkuld af kriseramt hold

Kriseramte Brighton hentede søndag den første sejr i Premier League i mere end tre måneder.

På hjemmebane vandt holdet fra den engelske sydkyst med 2-0 over Brentford med tre danskere i startopstillingen.

Leandro Trossard og Neal Maupay scorede målene, der sikrede Brighton den første sejr siden 19. september, hvor Leicester blev slået i den bedste engelske fodboldrække.

Trods en lovende indledning fra cheftræner Thomas Franks Brentford-hold, så blev gæsterne i perioder af første halvleg trykket i bund af et energisk Brighton-mandskab.

Drømmemål

Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Mads Bech Sørensen kunne efter 34 minutter se modstanderne tage føringen på et drømmemål af belgiske Leandro Trossard.

En aflevering blev lagt op bag Brentford-forsvaret, hvor Trossard løb fri og lobbede bolden over Alvaro Fernandez i Brentford-målet til 1-0.

Små ti minutter senere blev føringen fordoblet, da Brighton igen spillede sig igennem Brentfords kæder, inden Neal Maupay fra kanten af feltet tordnede bolden op i målhjørnet til 2-0.

Christian Nørgaard er tæt på at blive ramt med en knyttet næve, da Brentford søndag var på besøg i Brighton. Foto: Peter Nicholls/Reuters

I pausen pillede Thomas Frank landsmanden Mathias Jensen ud til fordel for Frank Onyeka.

Brentford fik bedre fat i de sidste 45 minutter med stærke forsøg fra Shandon Baptiste og Ethan Pinnock, hvor Robert Sánchez fik afværget med et par store redninger efter en times spil.

Det brændte for alvor på lidt senere for Brighton, hvor venstrebacken Marc Cucurella fik reddet et Brighton-forsøg på målstregen, efter at Robert Sánchez forgæves havde forsøgt at bokse bolden væk - og næsten torpederet Christian Nørgaard i sit stormløb ud ad målet.

Gæsterne dominerede hele vejen frem til sidste fløjt, men det blev ikke til nogen reducering.

Sejren sender Brighton op på niendepladsen med 23 point for 17 kampe. Brentford er placeret på 13.-pladsen med 20 point.

Premier League toppes af Manchester City med 47 point - dog for 19 kampe.