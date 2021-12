Blev advaret i pausen

Manchester City gik til pause med en føring på voldsomme 4-0 mod Leicester, men kampen var tæt på at blive vendt på hovedet i anden halvleg. Det blev de lyseblå advaret mod, siger Raheem Sterling

Det gik så stærkt, at selv tilskuerne mistede pusten, da Manchester City splittede Leicester ad søndag eftermiddag.

I hvert fald i løbet af de første 45 minutter, hvor Kasper Schmeichel måtte fiske bolden ud af eget net hele fire gange på Etihad Stadium.

Men så skete der noget. Gæsterne kom ud af omklædningsrummet som et forvandlet mandskab, og inden Manchester City kunne nå at se sig om, lyste resultattavlen op med 4-3.

Og det var en skæbne, som manager Pep Guardiola åbenbart pointerede, da kampens første halvdel var spillet.

- Træneren advarede os i pausen. Leicester lukkede fire mål ind i første halvleg, men de skabte chancer, hver gang de angreb, fortalte Raheem Sterling efter kampen ifølge BBC Sport.

Kasper Schmeichel havde en hård dag på kontoret mod Manchester City. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Englænderen noterede sig for to scoringer i opgøret, som City siden fik under kontrol igen.

Leicester kastede sit momentum væk, og så endte det med en afklapsning på 6-3.

- Det var skuffende. Vi skulle bare have kontrolleret kampen. Når det står 4-0 skal vi dræbe opgøret. Leicester har nogle virkelig gode spillere. De lod sig ikke gå på og fortsatte. Kredit til dem, afsluttede Sterling, der blev suppleret af sin manager:

- De ændrede spillestil i anden halvleg. Det var tæt på, og det var en så farlig kamp, lød det fra Guardiola.

Generelt var det en underholdende affære, og det var første gang siden 1991, at en kamp på 'Boxing Day' bød på ni scoringer.

Sejren betyder, at Manchester City buldrer videre i toppen. Nu med 47 point på kontoen.