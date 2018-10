Blev folkehelt under VM: Nu er han pludselig jagtet af United

Manchester Uniteds mareridtsindledning på denne sæson i Premier League skyldes i høj grad et forsvar, der har været usikkert og hullet som en si.

Ikke mindst 24-årige svenske Victor Lindelöf har modtaget massiv kritik for sin indsats, men nu er Manchester United klar til at rykke på transfermarkedet for at styrke de bagerste geledder.

Men det er ikke i den europæiske topklasse, United kigger. Nej, det er i den næstbedste svenske række, Superettan.

Her slår Victor Lindelöfs makker i det svenske centerforsvar under VM-slutrunden, Andreas Granqvist, sine folder hos Helsingborg, og den 33-årige svenske forsvarskriger skulle være lige det, José Mourinho mangler til sit forsvar.

Andreas Granqvist var en nøglespiller på det svenske VM-hold. Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

Det er det normalt velinformerede svenske fodboldmedie, Fotbolldirekt, der afslører historien, og mediet skriver, at Manchester United allerede har lavet en forespørgsel omkring Granqvist.

Helt konkret skulle United være interesseret i en model a la den man så med Henke Larsson i december 2006.

Altså, en lejeaftale for knap et halvt år løbende fra januar til sæsonens afslutning. Antalsmæssigt har United rigeligt med centerforsvarere, men der mangler rutine til denne sæson, lyder ræsonnementet ifølge Fotbolldirekt.

Hovedpersonen selv er smigret over rygterne.

- Jeg har hele tiden vidst, at flere russiske storklubber (Lokomotiv Moskva og Zenit, red.) var ude efter mig og stadig er det. United er utrolig smigrende at høre om, men jeg har ikke hørt noget konkret endnu. Jeg kan ikke tænke på andet end Helsingborg, hvor jeg trives, siger Andreas Granqvist til Fotbolldirekt.

Artiklen fortsætter under billedet.

Andreas Granqvist og Robin Olsen jubler over 1-0-sejren mod Schweiz under VM. Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

Andreas Granqvist var en nøglefigur på det svenske VM-hold, og 'Granen' lavede bl.a. to mål på straffespark i svenskernes fem kampe.

Forsvarskrumtappen havde lavet en forhåndsaftale inden VM-slutrunden om at vende hjem til Helsingborg i først tre år og seks måneder som spiller og siden tre år som sportschef.

Selv om Helsingborg har kurs tilbage mod Allsvenskan, så kan den første del af næste sæson, der følger kalenderåret, altså blive uden Andreas Granqvist, for Helsingborg ønsker ikke at stå i vejen for en aftale.

- Jeg kender kun til interessen gennem medierne, og der er ikke taget kontakt til os i klubben. Jeg er ikke overrasket over interessen. Flere af de yngre spillere i Uniteds forsvar er måske bedre fodboldspillere end Andreas, men de mangler hans lederegenskaber, rutine og attitude, siger talsmand for Helsingborg Krister Azelius til Aftonbladet og fortsætter.

- Hvis det har interesse for Andreas og familien Granqvist igen at komme udenlands, så skal en ny klub blive enig med både spilleren og os. Det kan være, han bliver dyr, men ordet 'dyr' skal også ses i relief til, hvem vi forhandler med, siger Krister Azelius.

Andreas Granqvist,blev mandag udtaget til det svenske landshold, hvor han står til at gøre comeback efter sygdom, når Nations League-opgøret mod Rusland skal afvikles.

