Blev hånet: Klub-boss blander sig

- Jeg tror faktisk, at de rykkede op på grund af covid, da det gav dem et lille pusterum. Jeg ved ikke, om de ville være kommet op, hvis de ikke havde den pause.

Sådan sagde tidligere engelsk landsholdspiller og fodboldekspert hos BT Sports og Amazon Prime Video Sport Karen Carney om Leeds' seneste sæson, da de rykkede op fra Championship.

Det fik klubben til at svare igen.

Klubben har bl.a. lavet en undrende emoji til hendes kommentar om covid, og så skriver den, at der altså var ti point ned til nummer to, da sæsonen sluttede.

Flere sportsjournalister gik i kødet på Leeds - bl.a. Alex Keble og Keith Downie.

Fodboldjournalist hos Goal Alex Keble skriver: 'Patetisk tweet. Officielle klubkonti bliver mere og mere giftige. Lad være med at stræbe efter at være en fan-konto.'

Sky Sports-reporter Keith Downie skriver: 'Jeg så hele dækningen i aften og synes, at Karens analyse var lige så god som Leeds' præstation.'

Leeds' ejer Andrea Radrizzani har efterfølgende blandet sig, men ikke for at bede klubbens sociale medieafdeling om at slette tweetet, hvilket flere ellers har opfordret til - bl.a. fodboldekspert Rio Ferdinand.

I stedet langer Radrizzani ud efter Karen Carney på Twitter.

'Jeg tager ansvaret for klubbens tweet. Jeg betragter den kommentar (Karen Carneys, red.) som helt unødvendig og respektløs over for vores klub og især det fantastiske hårde arbejde hos vores spillere og trænere i de to seneste Championship-sæsoner.'

Artiklen fortsætter under billedet...



Andrea Radrizzani kommer med sin mening. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Efterfølgende har han dog undskyldt for de mange voldsomme kommentarer fra fans.

- Ærligt så forventede vi ikke sådan en reaktion, og vi beklager, at hun skulle opleve det.

- Jeg respekterer hende som person og ekspert, og jeg håber, hun vil forstå, at vi bare ville forsvare vores klub. Vi er en familie, siger han til Talksport ifølge Express.

Radrizzani inviterer samtidig Karen Carney på besøg på Leeds' hjemmebane Elland Road.

Nu bliver hun hånet

Fødselspanik i New York: Ny AGF-angriber blev helten

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'

Til afhøring hos Brøndby-legenden Bomber Bo