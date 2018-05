Bliv her! Eriksen er Tottenhams mest populære

Denne uge har det været en historie i Spanien, at Christian Eriksen har bedt sin agent finde ud af, om Barcelonas interesse for at købe ham er så reel, at der kan ske et klubskifte denne sommer.

Men står det til engelske fodboldfans, så skal Tottenham absolut ikke sælge Eriksen. Der er nemlig ingen spiller, som man hellere vil beholde i truppen.

Det viser en afstemning, som det store tv-medie Skysports har igangsat. Her kan der stemmes på samtlige 28 spillere i Tottenham-truppen, og man kan vælge mellem mulighederne 'sælg' eller 'behold'.

Og blandt mere end 34.000 stemmer mener 94 procent, at Tottenham bør beholde Eriksen, mens kun seks procent mener, at han skal sælges nu, og det gør ham til klubbens mest populære spiller.

Kun Jan Vertonghen og Heung-min Son scorer samme tillid, mens topscorer Harry Kane er nede på 89 procents opbakning.

Helt skidt ser det dog ud for angriberne Vincent Janssen og Fernando Llorente, der kun har 18 og 16 procents opbakning til at blive, mens Moussa Sissoko med 14 procent stemmer for at blive er den spiller, som flest ønsker sig væk.

94 procent - Christian Eriksen

94 procent - Jan Vertonghen

94 procent - Heung-min Son

93 procent - Davinson Sanchez

93 procent - Kieran Trippier

92 procent - Hugo Lloris

90 procent - Dele Alli

89 procent - Harry Kane

88 procent - Lucas Moura

88 procent - Ben Davies

88 procent - Kyle Walker-Peters

85 procent - Eric Dier

82 procent - Harry Winks

80 procent - Victor Wanyama

80 procent - Moussa Dembele

73 procent - Toby Alderweireld

64 procent - Juan Foyth

63 procent - Erik Lamela

60 procent - Paulo Gazzaniga

54 procent - Serge Aurier

51 procent - Danny Rose

51 procent - Cameron Carter-Vickers

39 procent - Michel Vorm

33 procent - Josh Onomah

18 procent - Vincent Janssen

16 procent - Fernando Llorente

14 procent - Georges-Kevin N'Koudou

14 procent - Moussa Sissoko

Mere end 34.000 stemmer pr. spiller.

Torsdag havde Ekstra Bladet fat i journalisten Gary Jacob, der følger Tottenham for The Times, og han troede heller ikke, at London-klubben ville lade Eriksen skifte denne sommer.

- Barcelona vil være et step up for Eriksen, men der har været den snak i lang tid, uden det er blevet til noget, og så er det også spørgsmålet, om det er muligt eller ikke muligt at lægge pres på Tottenham, sagde Jacob til Ekstra Bladet.

- Walker skiftede væk i sommer, og vil du væk fra Tottenham, så skal du presse meget hårdt på. Berbatov pressede hårdt på i et år, Modric pressede hårdt i et år, og Bale gjorde det samme. Jeg ved ikke, om Eriksen er den type person, sagde Jacob.

Christian Eriksen har to år tilbage af sin kontrakt med Tottenham, og det begynder at koste på den pris, som Tottenham kan kræve, ligesom Eriksens alder på efterhånden 26 år også begynder at blive en faktor.

- Hvis han skal sælges nu, så vil han nok koste mellem 50 og 60 millioner pund (426-511 millioner kroner, red). Men jeg vil blive meget overrasket, hvis de sælger ham til sommer. Tottenham har syv-otte spillere, der bliver tilbudt ny kontrakt denne her sommer, og Christian Eriksen er en af dem, lød det fra Jacob.

The Times-journalisten kom også med et bud på, hvad Eriksen kommer til at tjene, hvis han skriver under på en ny kontrakt, og det beløb kan du se lige her.

