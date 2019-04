Blodbad i United - de skal væk

Med Ole Gunnar Solskjær på plads som ny permanent manager i Manchester United er det nu tid for den engelske storklub at se på spilletruppen, hvor det ser ud til, at seks etablerede spillere er på vej ud.

Det skriver engelske Sky Sports.



Blandt de spillere, som ser ud til at være godt på vej væk fra engelsk fodbold er de to spaniere Ander Herrera og Juan Mata, som er på vej til henholdsvis Paris Saint Germain og FC Barcelona, hvoraf det ser ud til at være tættest på med Herrera.



Derudover lader det til, at Alexis Sanchez er på vippen med et stort antal klubber, der skulle være interesseret i ham. Dog kan chilenerens lønkrav blive til lidt af en stopklods for et skifte for ham, som kun har scoret fem mål i 41 kampe for United.



Dernæst er det forventet, at Antonio Valencia er på vej videre efter denne sæson, da United ikke har valgt at udløse den klausul, som klubben tilsyneladende har haft til et forlænge kontrakten med kantspilleren. Endvidere har Marcos Rojo fået tilladelse til at træne med argentinske Estudiantes, mens backen Matteo Darmian længe har været rygtet tilbage til Serie A.



Endelig har der også været rygter om et skifte væk for David de Gea, men her ser det altså ud til, at Manchester United er meget håbefulde i forhold til at få lavet en ny kontrakt med den 28-årige målmand. Her har klubber som PSG og Real Madrid ellers været nævnt.

Det er den største mængde siden Louis van Gaal sendte samme antal spillere ud af klubben, som blandt andet talte profiler som Angel Di Maria, Robin van Persie og Javier Hernandez.

Se også: Midt i euforien: Bidsk kommentar til 'verdens bedste stadion'

Se også: Eriksen i eksklusivt selskab

Udrensning på vej i Manchester United