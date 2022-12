Bombe under Frank og Brentford: Risikerer kæmpe straf

Julen nærmer sig, men for Thomas Franks vedkommende bliver det nok svært at koble helt af.

Brentford genoptager således Premier League-sæsonen hjemme mod Tottenham 2. juledag, og derudover kan den danske cheftræner konstatere, at bettingsagen mod Brentford-topscorer Ivan Toney er gået i den forkerte retning.

Tirsdag meddelte det engelske fodboldforbund således, at man har sigtet Toney for yderligere 30 overtrædelser af bettingreglerne, således at Thomas Franks offensive stjernespiller nu står sigtet for hele 262 overtrædelser.

Det store spørgsmål er nu, hvor længe Brentford rent faktisk risikerer at undvære Ivan Toney, såfremt målræven ender med at blive kendt skyldig.

Ifølge Sky Sports kan der blive tale om en ganske alvorlig straf, såfremt det viser sig, at Ivan Toney har gamblet på kampe, han selv har deltaget i.

I det scenarie risikerer Thomas Frank angiveligt at skulle undvære Ivan Toney i 'minimum seks måneder'.

Det vil selvsagt være lidt af en mavepuster for Brentford, idet den 26-årige angriber i denne sæson har scoret 10 ud af de 23 mål, Brentford har scoret i Premier League.

