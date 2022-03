Bombe under Premier League-klub

Everton risikerer at blive straffet af Premier League og få frataget point på grund af klubbens økonomiske situation. Det skriver den engelske avis Daily Mail.

Årsagen er, at Everton ventes at blive den første klub, der ikke lever op til Premier Leagues såkaldte 'profit and sustainability'-regler - et regelsæt, der begrænser, hvor meget klubberne må tabe over en treårig periode.

De regler lyder på, at klubber i Premier League maksimalt må have et underskud på 935 millioner kroner over en treårig periode.

Og det er et noget mindre beløb, end Evertons ventes at være i minus.

Ifølge Daily Mail har Everton haft et underskud på hele 2,3 milliarder kroner over perioden fra 2017 til 2020. Endvidere ventes det, at de præsenterer et underskud for 2020/21-sæsonen på lige godt 900 millioner kroner i den nærmeste fremtid.

Premier League skal ifølge avisen bruge et par måneder på at gennemgå de forskellige klubbers regnskaber, og de klubber, der ikke overholder reglerne, vil så kunne blive straffet i slutningen af sæsonen med enten en bøde eller fratagelse af point.

Og det er altså her, at Everton kan blive straffet.

Det store spørgsmål, skriver Daily Mail, er så, om Everton muligvis kan slippe eller få nedsat straffen, i og med at coronakrisen over de seneste år har påvirket mange klubbers økonomi.

Everton er aktuelt fjerdesidst i Premier League, hvor de har et point ned til Burnley på den anden side af nedrykningsstregen. Til gengæld har de spillet en kamp færre end Burnley.