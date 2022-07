Bossen jubler: - Angriberne bliver glade

Manchester United kunne forleden præsentere Christian Eriksen på en treårig aftale.

Danskeren kommer til klubben med erfaring fra både Ajax, Tottenham, Inter og Brentford, og United-manager Erik ten Hag har store forventninger til sin nye midtbanespiller. Det fortæller han til klubbens hjemmeside.

- Han er en erfaren spiller. Han har spillet i udlandet, i Italien, i Holland, i England i lang tid, så han kender Premier League. Det er absolut en fordel, at vi har fået ham ind.

- Jeg synes, han er en suveræn fodboldspiller, og jeg tror, fansene kommer til at nyde ham, for han er kreativ og har idéer. Jeg tror specielt, vores angribere bliver glade, for han kan få dem involveret i kampene.

Den hollandske træner fortsætter rosen af 30-årige Eriksen.

- Det faktum, at vi har fået ham ind, at vi nu har ham i truppen, siger det hele, for jeg synes, vi har været meget selektive.

- Det har ikke været meningen, at vi skulle hente spillere, men at vi skulle hente de rigtige spillere. Jeg er meget glad for, at vi lykkedes med Christian Eriksen.

Manchester United har også hentet Tyrell Malacia og Lisandro Martínez denne sommer.

