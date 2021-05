Bossen jubler over triumf: - Jeg er så stolt

Pep Guardiola har vundet mange titler med Manchester City, men Premier League-titlen, der kom i hus tirsdag aften, er den, han vil huske bedst.

Det siger den spanske manager, efter at City uden at spille blev kåret som engelsk mester, da Manchester United tabte til Leicester og ikke længere kan indhente lokalrivalerne.

- Det har været en sæson og en Premier League-titel som ingen andre.

- Det var den hårdeste. Vi vil altid huske denne sæson for den måde, vi vandt den på. Jeg er så stolt af at være manager her og for denne gruppe af spillere, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han nævner især de mange restriktioner, der har været gennem sæsonen på grund af coronapandemien, som noget af det, der har gjort det enormt svært for spillerne.

- Det er ubarmhjertigt. Men hver eneste dag, er de der og kæmper for succes og prøver altid at gøre det bedre. De har været så robuste, siger Guardiola.

Det er tredje gang, at han vinder mesterskabet med klubben, som han kom til i 2016.

Med mesterskabstitlen i hus kan Guardiola nu indstille fokus på Champions League-finalen, der spilles 29. maj. Det er første gang, at City er i finalen, hvor Chelsea venter.

