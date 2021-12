Bossen vil ikke se på det

Manchester United-manager Ralf Rangnick har i løbet af ugen givet sine spillere en opsang omkring deres kropssprog på banen.

Det siger midtbanespiller Scott McTominay til Amazon ifølge avisen Evening Standard, efter at holdet torsdag aften vandt 3-1 hjemme over Burnley.

Flere af Uniteds spillere er de seneste dage blevet kritiseret for deres negative kropssprog i holdets skuffende 1-1-kamp mod Newcastle mandag aften.

Efter opgøret kaldte United-legenden Gary Neville blandt andet Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes for et par 'klynkehoveder', da de flere gange kunne ses gestikulere i retning af deres holdkammerater.

Den opførsel har den tyske manager bedt sine spillere om at droppe, siger McTominay.

- I min optik er hele grunden til, at præstationen mod Newcastle var så skuffende, at vi gav bolden væk så meget. Så simpelt er det.

- Efter vores mål mod Newcastle synes jeg ikke, vi var så dårlige, som folk siger. Men det er klart, at kropssproget er en ting, og manageren er trådt ind for at få det renset ud.

- Han sagde, at han ikke vil se det (negativt kropssprog, red.) mere, så den er ikke længere. Alle spillerne har helt og holdent taget det til sig, siger den 25-årige skotte til Amazon, skriver Evening Standard.

Scott McTominay viste selv den rette attitude mod Burnley torsdag aften, da han lavede et mål og et oplæg i 3-1-sejren.

Cristiano Ronaldo kom også på tavlen, mens Burnleys Ben Mee blev noteret for et selvmål.

Sejren bringer Manchester United op på en sjetteplads i Premier League.