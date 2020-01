Kæmpe dansker-fest: Pludselig bomber han løs

Phillip Billing bragede to bolde i kassen, da danskeren markerede sig som målscorer for første gang i Bournemouth-tiden

Phillip Billings seneste uger i Bournemouth har ikke just været en dans på roser.

Den danske midtbanespiller er sammen med holdkammeraterne sejlet ned gennem Premier League, og lige nu tegner resten af sæsonen til at blive en faretruende balancegang omkring nedrykningsstregen.

Men så er det jo godt, at fanen kan holdes højt på fronter. Og i den engelske FA Cup formåede både Bournemouth og Billing lørdag at gøre det, som har manglet i de seneste kampe: Få nettet til at blafre.

For Billings vedkommende har det faktisk manglet i hele sæson, men i hjemmekampen mod Luton satte den hårdtarbejdende midtbane-dynamo to træffere ind på kontoen i sejren på 4-0.

Philip Billing blev den store helt for Bournemouth, da danskeren med sine to første træffere for klubben spillede en afgørende rolle i 4-0-sejren over Luton. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Den forhenværende Huddersfield-spiller åbnede selv ballet med en flugter bare otte minutter inde i dysten, og da hans langskud tog en afretning midtvejs i anden halvleg, susede bolden igen i nettet.

Danskerens anden træffer var Bournemouths tredje i kampen, og til sidst lykkedes det også udskældte Dominic Solanke at få slettet sit nul for sæsonen, da angriberen scorede til 4-0.

På den led gik Bournemouth videre i FA Cup'en, ligesom aftenens sene kampe også bød på sejre til to øvrige Premier League-mandskaber i skikkelse af Manchester City og Leicester, som begge vandt sikkert over henholdsvis Port Vale og Wigan.

Wolverhampton og Manchester United spillede 0-0, hvorfor de to hold skal mødes på ny for at finde ud af, hvem der skal gøre de øvrige hold selskab i 1/16-finalen.