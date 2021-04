Boykotter alt i fire dage

Racistiske og diskriminerende indlæg på sociale medier rettet mod spillere er et voksende problem i engelsk fodbold, og i et forsøg på at komme det til livs tilslutter Premier League sig en midlertidig boykot af Facebook, Twitter og Instagram.

Fodboldforbundet i England, FA, samt andre organisationer som Kick it Out, der arbejder for inklusion og ligestilling i fodbold, deltager også i markeringen.

- Denne boykot tilkendegiver vores kollektive vrede, siger Sanjay Bhandari, der er formand for Kick it Out, ifølge det britiske medie BBC.

Boykotten vil vare fire dage fra den 30. april.

Ifølge Sanjay Bhandari er det blevet ganske almindeligt at bruge sociale medier til at fremsætte nedladende kommentarer.

Han betegner boykotten som en symbolsk måde at markere utilfredsheden med den udvikling på over for selskaberne bag de sociale medier.

- Vi har brug for, at sociale mediefirmaer gør deres platforme til et fjendtligt miljø for trolde snarere end for hele fodbolden, siger Sanjay Bhandari.

Trolde dækker over personer, der gennem opslag på sociale medier chikanerer og forfølger andre personer med eksempelvis hadefulde kommentarer.

Sheffield United-spilleren David McGoldrick var sidste år udsat for racistiske kommentarer på de populære platforme.

- Det er på tide, siger han om boykotten til tv-kanalen Sky Sports.

- Det er sket for mange spillere. Der er behov for at gøre noget ved det. Det er alt for nemt at blive udsat for racisme der, siger han om de sociale medier.

Neal Maupay fra Brighton har oplevet det samme.

- Spillerne får en masse nedladende kommentarer online, og vi er nødt til at bekæmpe det. Det er en god måde at gøre det på. Det er godt, at vi står sammen om dette, siger den franske angriber til Sky Sports.

Enkelte klubber har tidligere midlertidigt lukket deres konti på sociale medier, efter at deres spillere har været mål for racistiske udtalelser.

Klubberne i de tre ligaer under Premier League, samt klubberne i den bedste række for kvinder, Women's Super League, er også indstillet på at bandlyse de sociale medier, skriver BBC.

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+