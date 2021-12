Brag i fare: Lukker helt ned

Manchester United har lukket sit træningsanlæg for førsteholdet efter en stribe positive coronaprøver.

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

United skal efter planen møde Brentford tirsdag, men klubben er nu i dialog med ligaen om, hvorvidt det er ansvarligt.

Træningsanlægget Carrington Training Complex er nu lukket i foreløbig 24 timer for at undgå yderligere smitte i klubben.

De, der er blevet smittet, er i isolation.

- Som følge af aflysningen af træningen og forstyrrelsen for truppen og med helbredet hos spillere og stab som en prioritet er klubben i dialog med Premier League om, hvorvidt det er sikkert at afvikle tirsdagens kamp mod Brentford med tanke på risikoen for smitte og betydningen for spillernes forberedelse, skriver Manchester United.

I sidste uge var det ligakonkurrenten Tottenham, som blev ramt af et coronaudbrud.

Først blev Conference League-kampen mod franske Rennes udsat og senere aflyst, og siden blev søndagens Premier League-kamp mod Brighton udskudt.

Brentford-træner Thomas Frank blev tidligere mandag spurgt til risikoen for, at tirsdagens ligaopgør ville blive rykket.

- Vi planlægger at spille kampen, sagde han ifølge AFP.

- Det er der, vores fokus ligger. Vi kan ikke kontrollere noget andet.

- Jeg tænker, at der skal et betydeligt antal coronatilfælde til, før kampen bliver aflyst, men for at være helt ærlig er jeg i tvivl om, hvornår det er nok, lød det fra den danske chef.

Efter 16 kampe er Manchester United nummer fem i ligaen, mens oprykkerne fra Brentford ligger på tiendepladsen.