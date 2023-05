Brandvarm Pernille Harder scorer to mål igen

I weekenden scorede Pernille Harder to mål og lavede en assist mod Everton. Onsdag gentog den danske fodboldstjerne bedriften mod Leicester.

Hjemme på Kingsmeadow vandt Chelsea med 6-0 i Women's Super League, og Pernille Harder bidrog med målene til 3-0 og 4-0 allerede inden pausefløjt.

Inden da havde hun sørget for at assistere norske Guro Reiten, der bragte Chelsea foran med 1-0 efter otte minutters spil.

Dermed slog Pernille Harder fast, at hun er tilbage i storform efter den skade, der holdt hende ude fra november til april.

Det høje niveau er noget, der vækker opsigt i andre storklubber. I hvert fald er der i disse dage vedholdende rygter om, at Pernille Harder skifter til Bayern München til sommer.

Ifølge både tyske Bild og svenske Fotbollskanalen skifter hun sammen med sin kæreste, Magdalena Eriksson, der i øjeblikket også tørner ud for Chelsea.

Intet er dog officielt endnu.

Pernille Harders første mål i onsdagens opgør krævede ikke alverden. Den danske angriber fik bolden serveret ved den ene stolpe og skulle bare prikke den over stregen.

Det andet mål sørgede hun selv for at spille sig op til. Harder fik bolden midt på Leicesters banehalvdel og driblede stille og roligt frem mod målet. Leicesters forsvar blev ved med at bakke, og til sidst sparkede Harder bolden over stregen.

20 minutter efter pausen blev Pernille Harder skiftet ud og kunne fra bænken nyde, at holdkammeraterne kørte sejren i garagen.

Chelsea er nummer to i Women's Super League, som føres af Manchester United. Der er et point mellem de to hold, men Chelsea har overhånden, fordi klubben har spillet en kamp færre end United.