Brasilianer leverer vanvittigt målshow

Angriberen Gabriel Jesus leverede lørdag et sandt målshow for topholdet Manchester City i Premier League.

Brasilianeren scorede fire gange, da Watford fra bunden af rækken blev slået med 5-1.

Med sejren lagde City afstand til forfølgerne fra Liverpool, der er fire point efter City inden søndagens lokalbrag mod Everton.

Gabriel Jesus åbnede målfesten efter godt tre minutter, da brasilianeren havde placeret sig midt for mål, hvor han kunne prikke Oleksandr Zinchenkos tværpasning over stregen til 1-0.

Jesus giver City drømmestart - foran 1-0 mod Watford.

Midtvejs i første halvleg brugte angriberen hovedet til at pande Kevin De Bruynes præcise indlæg i netmaskerne til 2-0. Herefter overlod Jesus for en stund målscoringen til et par andre spillere.

Efter en lille halv time fik Watfords Hassane Kamara reduceret, men Rodri gjorde det kort efter til 3-1 på et fremragende langskud.

Rodri modtog en høj bold fra Gabriel Jesus og tæmmede den med brystkassen, inden spanieren trykkede den i mål ved den fjerne stolpe.

Straks efter pausen overtog Jesus atter hovedrollen, og efter bare 15-20 sekunder havde den hurtige brasilianer fremprovokeret et straffespark. Det tog han sig selv af og scorede til 4-1.

Minsandten om ikke også Gabriel Jesus kom på tavlen for fjerde gang kort efter, da han godt hjulpet af Kevin De Bruyne fik scoret til 5-1.

Forud for lørdagens kamp havde brasilianeren blot scoret tre gange i den engelske liga i denne sæson. Nu er Jesus oppe på syv scoringer i Premier League.

Watford ligner en nedrykker i bunden af rækken med 22 point med fem spillerunder tilbage. Kun Norwich, der lørdag tabte 0-3 på eget græs til Newcastle, er med 21 point dårligere.

Leicester med Kasper Schmeichel i målet spillede 0-0 på hjemmebane mod Aston Villa.