Brasiliansk komet vil vende op og ned på Everton

Richarlison har fået en fremragende start for sit nye hold, Everton, i Premier League. Den form vil han gerne fortsætte, så han kan blive topscorer og tage Everton til Champions League

Fem mål i 38 kampe blev det til for Richarlison i sidste sæson, da han spillede for Watford.

Det var dog nok til, at han denne sommer blev solgt til Everton for et beløb, som anslås til at være omkring 370 millioner kroner.

Købet kan vise sig at være genialt for Everton, da Richarlison allerede har scoret tre mål i de to første kampe.

Spilleren selv vil fortsætte den gode stime. Han vil nemlig være topscorer i ligaen.

- Jeg vil være topscorer i ligaen, tage Everton tilbage i Champions League og nå på det brasilianske landshold, siger talentet til det brasilianske medie, UOL, ifølge ESPN.

Richarlison jubler efter sin scoring mod Southampton i anden spillerunde. Foto: PETER BYRNE

Selvom Richarlison også startede fremragende i Watford, hvor han havde scoret fem mål for klubben allerede i november, så holdt formen ikke til resten af sæsonen. Han scorede nemlig ikke flere mål.

Det drastiske fald i niveau er imidlertid ikke noget, som slår spilleren ud.

Med den gode start på den nye sæson forventer han, at han denne gang kan holde niveauet oppe.

- Jeg føler mig mere forberedt, jeg kender allerede rytmen og stilen i Premier League, hvilket hjælper mig på vej mod mine mål, siger han.

Richarlison har også et mål om at komme på det brasilianske landshold, men det blev ikke i denne omgang, at Tite udtog ham til holdet, som skal spille venskabskampe mod USA og El Salvador.

- Jeg var nervøs under udtagelsen fredag. Jeg så den i spænding, men desværre var det ikke denne gang, siger han.

Everton møder lørdag Bournemouth, som også har fået en stærk start på sæsonen med to sejre i to kampen, så Richarlison må håbe, at han kan holde sin form, hvis de skal slå dem.

