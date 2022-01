Brasiliansk stjerne tæt på Newcastle

Brasilianske Bruno Guimaraes skal gennemgå det obligatoriske lægetjek i Brasilien.

Det skriver The Athletic.

Den brasilianske midtbanespiller er Newcastles førsteprioritet til midtbanen i dette vindue, og tidligere har priser omkring 270 millioner kroner floreret.

Læs også: Endelig: Stjernen får sit skifte

The Athletic afholder sig fra at spekulere i priser, men de fastlår, at Newcastle betaler det, som Lyon forlanger for deres 24-årige profil.

Dermed ligner det, at Newcastle vinder kampen om den eftertragtede midtbanespiller. Tidligere har Arsenal også været inde i billedet.

Det er omvendt godt nyt for Newcastle, som også har forsøgt at hente Jesse Lingard og Diego Carlos.

Tidligere i januar lykkedes det dem at tilføje Kieran Trippier fra Atletico Madrid.

Guimaraes skiftede til Lyon fra brasilianske Atheltico Paranaense og har siden optrådt 71 gange og scoret tre mål.