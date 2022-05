Brentford bekræfter: Zanka er færdig i klubben

Mathias Zanka Jørgensen og Jonas Lössl har spillet for Brentford for sidste gang. I hvert fald i denne omgang.

Ingen af de to danskere bliver i klubben efter sæsonen, oplyser Brentford.

- Klubben vil ikke udnytte muligheden for at forlænge kontrakter med de centrale forsvarer Julian Jeanvier og Zanka, lyder det således.

Zanka blev fritstillet fra Fenerbahce sidste sommer og skrev kontrakt med Brentford på en fri transfer. Han nåede ti kampe for klubben. Heraf otte i Premier League.

Han har været hårdt plaget af skader den seneste tid, hvilket sportsdirektør Phil Giles også omtaler på klubbens hjemmeside, hvor han også indikerer, at beslutningen om ikke at forlænge kontrakten kan ændres.

- Zanka har været meget uheldig med skader. Vi har planer om at hjælpe ham tilbage til fuld fitness, og så vil vi tage situationen derfra, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jonas Lössls lejeophold slutter, men han skal næppe spille for FC Midtjylland igen. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Anderledes er situationen for Jonas Lössl, der var udlejet til Brentford.

Han skal retur til FC Midtjylland, hvor han fortsat har kontrakt. Han smækkede dog gevaldigt med døren i Superliga-klubben, da han blev vraget som førstemålmand, så det er ikke usandsynligt, at han skal have fundet en ny klub.

Det fremgår også på Brentfords hjemmeside, at Christian Eriksens kontrakt udløber, men den vil klubben til gengæld gerne forlænge.

- Det er ingen hemmelighed, at vi ville elske at Christian blev flere sæsoner, og vi vil fortsætte med at diskutere mulighederne med ham og hans repræsentanter, siger Phil Giles.