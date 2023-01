Brentford forlænger med dansk VM-spiller

Spekulationerne om landsholdsspilleren Mathias Jensens fremtid er formentlig nået til vejs ende.

Onsdag har midtbanespilleren forlænget sin kontrakt med Premier League-klubben Brentford. De to parter har nu papir på hinanden frem til sommeren 2026. Hvis klubben ønsker det, kan den automatisk forlænge kontrakten med yderligere et år.

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Jensens kontrakt stod egentlig til at udløbe til sommer, og cheftræner Thomas Frank er glad for, at et farvel til danskeren er undgået.

- Jeg synes, at han har været en af vores bedste spillere i denne sæson, efter at han i sidste sæson var uheldig med sygdom og skader. Han har vist, hvad han kan tilbyde holdet, og hvor stort et potentiale han har.

- Han er vores foretrukne sparker på dødbolde, og vi ved, at han kan diktere kampene fra den centrale midtbane. Jeg ville gerne have flere mål og assists fra ham i denne sæson, og det har jeg fået, siger Thomas Frank.

Han henviser til, at Jensen indtil videre har lavet to mål og fire assists i Premier League i denne sæson.

Brentford købte Mathias Jensen i Celta Vigo i 2019. Siden har han spillet 152 kampe for Brentford.

- Jeg har været i klubben i 3,5 år, og tiden flyver bare. Mit mål var at få klubben op i Premier League, og der er vi nu. Klubben bevæger sig i den rigtige retning, vi tager små skridt hver dag, og jeg vil gerne være med videre på den rejse, siger Mathias Jensen til klubbens hjemmeside.

Han fortæller også, at han efter skiftet til engelsk fodbold er blevet en mere aggressiv spiller, og at han er blevet gladere for at lave tacklinger.

Han fik sit gennembrud i superligaklubben FC Nordsjælland.

Han har spillet 22 A-landskampe og scoret et mål for Danmark. Han fik spilletid i to af Danmarks tre kampe ved VM i Qatar.