Brentford halter videre med nulløsning

Danskerklubben Brentford slider fortsat med at komme ud af en skidt stime i Premier League.

Lørdag eftermiddag blev det modsat de seneste fem ligakampe dog til point, da holdet hjemme spillede 0-0 mod Crystal Palace.

Opgøret var en meget jævn og i perioder rodet affære præget af fejl og afbrydelser.

Brentford ligger efter pointdelingen nummer 14 i Premier League med syv point ned til nedrykningsstregen.

Joachim Andersen spillede hele kampen i udeholdets midterforsvar.

Nyankomne Christian Eriksen var som annonceret på forhånd endnu ikke klar til at indgå i Brentfords kamptrup. Her manglede også Mathias 'Zanka' Jørgensen fortsat.

Til gengæld var både Christian Nørgaard og Mathias Jensen en del af midtbanen, mens Mads Roerslev, Mads Bech Sørensen og Jonas Lössl var på bænken.

Efter et kvarters tid appellerede hjemmeholdet for straffespark i forbindelse med et hjørnespark. Men Christian Nørgaard havde tilsyneladende begået et lille frispark på Marc Guehi, der ellers havde hånd på bolden i eget felt.

Siden førte et boldtab fra Nørgaard til en stor chance til udeholdets angriber Jordan Ayew, der dog sparkede forbi rammen.

En lovende første halvleg sluttede med en stor hovedstødschance til Brentfords Sergi Canos, der dog headede lige over mål.

Anden halvleg blev en langt mere rodet oplevelse, hvor begge mandskaber havde svært ved at sætte flydende og organiseret spil sammen.

Brentford lykkedes i sidste del af opgøret med at presse Crystal Palace tilbage på banen.

Den svenske stopper Pontus Jansson bød ind med et hovedstødsforsøg efter et hjørnespark. Og i overtiden forsøgte Joachim Andersen sig med et godt hug, men ind ville bolden ikke denne eftermiddag.

Andetsteds i Premier League fik Frank Lampards Everton tre tiltrængte point til bundstriden med 3-0 over Leeds på hjemmebane.

Midterholdet Brighton slog ude Watford med 2-0 efter en fremragende flugter fra Neal Maupay og en sen træffer af Adam Webster.