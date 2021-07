Brentford køber norsk landsholdsprofil i Celtic

Brentfords danske koloni har fået selskab af en norsk profil til den kommende sæson i Premier League.

Onsdag bekræfter London-klubben på sin hjemmeside, at den har købt den 23-årige stopper Kristoffer Ajer af skotske Celtic.

- En spiller af den kaliber har naturligvis mange muligheder. Vi er meget stolte over, at Kristoffer har valgt at dedikere sin fremtid til Brentford, siger klubbens danske co-sportsdirektør, Rasmus Ankersen.

Ajer var på grund af det forestående skifte ikke med, da FC Midtjylland tirsdag spillede 1-1 hos Celtic i Champions League-kvalifikationen. Både FC Midtjylland og Brentford ejes af Matthew Benham.

Kristoffer Ajer har ud over fire sæsoner som stamspiller i Celtic også erfaring fra 23 landskampe for Norge.

Han har lavet en femårig kontrakt med Brentford, der har danske Thomas Frank som cheftræner samt en stribe danske førsteholdsspillere.

Kristoffer Ajer (i midten) har spillet 23 landskampe for Norges A-landshold. Foto: Vidar Ruud/Ritzau Scanpix

Foruden EM-spillerne Mathias Jensen og Christian Nørgaard er det også forsvarsspillerne Mads Roerslev, Mads Bech Sørensen og Luka Racic samt midtbanespilleren Mads Bidstrup.

Brentford rykkede i sidste sæson op i Premier League for første gang i klubbens historie efter en sejr i playoff-finalen over Swansea.

Nu venter Arsenal 13. august i holdets første kamp i det fineste selskab.