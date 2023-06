Brentford med rekordkøb

Den tyske offensivspiller Kevin Schade har siden januar været udlejet fra Freiburg til danskerklubben Brentford, og den aftale er nu blevet vekslet til en permanent en af slagsen. Tilmed som et rekordkøb af den engelske klub.

Det oplyser Brentford på klubbens hjemmeside.

Her vil de dog ikke ud med hvor mange penge, der er tale om for dem, men ifølge The Athletic skulle der være tale om omkring 190 millioner kroner. Det overgår også de 140 millioner kroner, som de efter sigende betalt for Keane Lewis-Potter.

Cheftræner Thomas Frank og Brentford har købt den tyske angriber. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Brentford-sportsdirektør Phil Giles udtaler sig om rekordkøbet.

- Da Kevin kom til os på lån i januar, aftalte vi med Freiburg, at skiftet ville blive permanent denne sommer, hvis visse betingelser blev opfyldt, herunder at Brentford forblev i Premier League for næste sæson, siger han og fortsætter:

- Vi har alle været tilfredse med Kevins bidrag hidtil, både på banen og hans professionalisme uden for den, så at have ham hos os nu indtil 2028 er fantastisk for klubben. Vi håber alle, at både Kevin og Brentford kan gøre fremskridt herfra og ser frem til udfordringen, lyder det fra sportsdirektøren.

Kevin Schade har i sine 18 Premier League-kampe leveret én assist.