Brentford slår transferrekord: Thomas Frank jubler

Brentford FC har forud for holdets anden sæson i Premier League præsenteret en markant forstærkning. Lørdag har den danskerglade klub præsenteret wingback Aaron Hickey, der er skotsk landsholdsspiller.

Han kommer til klubben fra Bologna og har fået en fireårig kontrakt, bekræfter Brentford.

20-årige Aaron Hickeys tilgang er også angiveligt en historisk transfer for Brentford. Han menes nemlig at blive klubbens rekordkøb og kommer for et beløb på op mod 125 millioner kroner, skriver flere medier.

Derfor er det formentlig også en mand, der er tiltænkt startopstillingen, og cheftræner Thomas Frank jubler da også over tilgangen.

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at hente Aaron. Det, han allerede har opnået i sin karriere, er meget imponerende. Han er kun 20 år og har spillet en hel sæson i Skotland samt næsten to sæsoner i Serie A.

- Vi synes, at Aaron er en spiller med et stort potentiale, som allerede har et imponerende antal kampe på et godt niveau under bæltet. Vi mener, at vi har bevist, at vi er en god klub til at få spillere til at maksimere deres potentiale. Vi tror, vi kan hjælpe ham med at blive endnu bedre.

- Aaron er en sjælden ting i moderne fodbold, fordi han er lige god med begge fødder. Han er teknisk meget stærk og er god, når han har bolden i små områder. Han er en offensiv back, der har god kreativitet og er en fantastisk boldspiller og scorede mål i Serie A sidste år. Efter at have spillet to år i Italien, ved vi, at han vil have gode defensive egenskaber. Der er områder, han skal forbedre, og vi ser frem til at have ham med os, så vi kan være en del af hans udvikling som spiller, siger Thomas Frank til Brentfords hjemmeside.

Aaron Hickey, der scorede fem mål i Serie A sidste sæson, skal blandt andet kæmpe med danske Mads Roerslev om spilletid.

Har du styr på de danske hold og Europa? Hvis ikke, så tjek overblikket her

Sommerpause i Superligaen: Sådan gør din klub

Her får du et overblik over alle sommerens til- og afgange i Superligaen.