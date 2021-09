Brentford taber sin første kamp

Danskerklubben Brentford er ikke længere ubesejret i Premier League, efter at holdet lørdag tabte 0-1 til Brighton i en jævn og chancefattig kamp.

Belgieren Leandro Trossard blev matchvinder efter 89 minutter og 30 sekunders spil.

Brentford har fem point efter fire kampe og ligger nummer ti i Englands bedste række. Brighton ligger nummer tre med sine ni point.

Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, gjorde brug af flere danskere, men kun én var med fra start.

Christian Nørgaard startede på den centrale midtbane, mens både Mathias Jensen, Mads Roerslev og netop ankomne Mathias 'Zanka' Jørgensen startede på bænken.

Både Jensen, Roerslev og den tidligere FC Midtjylland-profil Frank Onyeka blev skiftet ind, mens 'Zanka' endnu har sin debut til gode.

Angriberne Ivan Toney og Bryan Mbeumo havde et par gode Brentford-chancer i første halvleg, men ellers var det småt med chancer til hjemmeholdet, ligesom Brighton heller ikke ligefrem sprudlende i det til tider hårdt spillede og urytmiske opgør.

Det lignede en nulløsning, men i overtiden sparkede den belgiske offensivspiller Leonardo Trossard bolden forbi en glidende Brentford-spiller og videre ind i nettet.

Arsenal hentede andetsteds tre tiltrængte point til manager Mikel Arteta.

Uden at overbevise slog holdet hjemme bundholdet Norwich med 1-0, efter at Pierre-Emerick Aubameyang satte ind fra tæt hold efter et forsøg på stolpen og klumpspil i Norwich-feltet.

Arsenal har nu tre point på 16.-pladsen, men Norwich er sidst med sine nul point.