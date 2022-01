Brentford tilbyder Christian Eriksen aftale

Så kan der sættes navn på den første virkelig seriøse bejler til Christian Eriksen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har danskerklubben Brentford præsenteret den kontraktløse dansker for et kontrakttilbud.

Normalt velinformerede The Athletic mener at vide, at det drejer sig om en aftale af seks måneders varighed.

I udspillet indgår også en option på en forlængelse, har kilder uddybet over for Ekstra Bladet.

Christian Eriksen har ikke spillet kamp, siden han faldt om med hjertestop 12. juni 2021 under EM-kampen mod Finland.

Danskeren gav tidligere på måneden sit første interview siden den uhyggelige oplevelse, hvor han udtrykte ambitioner om at spille videre på topplan.

Christian Eriksen fortæller i sit første interview efter ulykken ved EM, at han vil med til VM i Qatar. Se en bid af Eriksens første interview siden ulykken her.

Kort før jul blev danskerens kontrakt i Inter ophævet, da det ikke er tilladt at spille i Italien med den ICD-enhed, som Eriksen er blevet udstyret med.

Siden har det især været muligheden for at finde en klub i Premier League, der har floreret, og det har tydeligvis været en ambition for Eriksen-lejren at afsøge alle muligheder på den anden side af Nordsøen.

- At spille i England igen vil bestemt føles som at vende hjem for Chris og hans familie, sagde hans hollandske agent, Martin Schoots, således til BBC.

Indtil nu har der været stille om konkret interesse for danskeren, men nu åbner Brentford næste kapitel i fortællingen om Eriksens jagt på et comeback.

Brentford ejes af Matthew Benham, der også er storaktionær i FC Midtjylland. Gennem syv år har den danske indflydelse på Brentford vokset sig stor.

Thomas Frank styrede med succes klubben i Premier League, og antallet af danskere i truppen er stor. Christian Eriksen vil således gøre danskerkontingentet tocifret.

Blandt de mulige holdkammerater finder man velkendte landsholdsnavne som Jonas Lössl, Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Mathias 'Zanka'.

Umiddelbart virker det uforeneligt med Christian Eriksens ambitioner, at han skulle tage muligheden i Brenford, men med Thomas Frank vil han i hvert fald være sikret en manager, der kender ham til fulde.