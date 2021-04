Brødre kan købes ud af United for 34 mia

Lørdag aften protesterede Manchester Uniteds fans igen mod klubbens amerikanske ejere, som menes at kunne lade sig friste af et bud på 34 milliarder kroner

Skulle du tilfældigvis stå med 34 milliarder kroner, som du ikke rigtigt ved, hvad du skal bruge til, så kunne du overveje at købe Manchester United.

Det skulle i alt fald være den pris, du ville skulle tilbyde storklubbens ejere, de amerikanske Glazer-brødre, for at få dem til at overdrage klubben. Det skriver Daily Mirror på baggrund af kilder i investor-branchen.

Det ville i så fald udgøre en fortjeneste for Joel og Avram, der i 2005 erhvervede klubben for 790 millioner pund, cirka 6,7 milliarder kroner.

Det er en værdi, som den Florida-baserede familie, som også ejer NFL-klubben Tampa Bay Buccaneers, selv skulle være kommet frem til efter de beregninger, der er foretaget omkring Uniteds planlagte deltagelse i den nu kuldsejlede, europæiske Super League.

En lukket liga, som Joel og Avram Glazer sammen med Liverpools amerikanske ejer, John W. Henry var blandt foregangsmændene for at få etableret. Og en liga, som – gættes der – kunne være en del af en exit-strategi for brødrene i Manchester.

Stjernenavne som Marcus Rashford og Paul Pogba er med til at give Manchester United en unik brandingværdi. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Desuden ser de Uniteds brand som helt enestående og med gigantisk, kommerciel tiltrækningskraft.

Senest har den tyskbaserede teknologivirksomhed, TeamViewer, lagt 235 millioner pund (to milliarder kroner) for at afløse Chevrolet som trøjesponsor de næste fem år.

Glazer-brødrene har dog ikke selv antydet, at de er på vej til at sælge. De har hele tiden fastholdt, at United er en langtidsinvestering, men de har trods klubbens store gæld alligevel sørget for at trække solide, årlige dividender ud til sig selv.

Fans protesterede lørdag aften mod Glazer-brødrene ved Old Trafford. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Fans protesterede lørdag aften mod Glazer-brødrene ved Old Trafford. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Det har givet meget få venner i klubbens fankreds, og lørdag aften protesterede en ophidset skare af fans netop mod klubejerne foran Old Trafford.

I 2010 mobiliserede samme fans kampagnen 'Green and Gold' for at prøve at presse Glazer-brødrene ud af klubben.