Brøler på direkte tv: Lægger sig fladt ned

Søndagens London-brag i Premier League mellem Tottenham og Chelsea blev kortvarigt afbrudt i løbet af anden halvleg - angiveligt på grund af racistiske ytringer mod Chelsea-spilleren Antonio Rüdiger.

Tottenham har efterfølgende iværksat en undersøgelse af mulige racistiske tilråb, skriver klubben på sin hjemmeside.

Men der skal tages fat flere steder. Det mener Sky Sports-eksperten Gary Neville, der ikke var sen til at ytre sig i meget skarpe vendinger i studiet på Tottenham Hotspur Stadium.

- Vi har et racisme problem i Premier League i England, og Premier League bliver nødt til at sætte sig igennem. De gemmer sig bag FA, sagde den tidligere Manchester United-spiller, inden han dragede paralleller til britisk politik.

- Jeg nævnte det for et par uger siden, da vi havde et valg her i landet, hvor begge ledere af de to største partier den seneste måned konstant er blevet beskyldt for at bidrage til og acceptere racisme i deres partier.

- Det er det samme her i dag, hvor du kan sige, at det er én person, men det er et meget større problem end det, og noget skal gøres hurtigt, sagde han i studiet.

Gary Neville kommer desuden ind på, at PFA - spillernes fagforening - skal gøre noget ved problematikken, og at der ikke bare skal peges fingre af de spanske og bulgarske fodboldforbund. For der er nok at gøre ved situationen i England.

Men de første skridt blev ikke ligefrem taget af Sky Sports-værten David Jones, der sad i studiet med Gary Neville. For fodbold-værten kom noget kløjs ind i debatten efter Nevilles opsang.

- Jeg er tvunget til at sige, at det er Gary Nevilles meninger og ikke Sky Sports. Det er min pligt.

En tydelig irriteret Neville afbrudte ham:

- Er du ikke enig i dem, Dave?

- Om jeg er eller ikke er, er irrelevant. Jeg er her for at prøve at holde debatten balanceret, svarede David Jones.

- Men det var balanceret. Var det ikke?, lød det fra Neville.

Artiklen fortsætter under billederne...

Sky Sports' tv-vært David Jones ville først ikke tage afstand fra racisme, men nogle timer senere ville han så gerne alligevel. Foto: Skysports.com

Gary Neville var mildest talt overrasket, da Sky Sports være ikke ville erklære sig enig med ham. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

@GNev2 you made an outstanding point on the broadcast last night. I’m ashamed @SkySportsPL @SkySports felt they had to make that comment via @DavidJonesSky! We won’t change the issues until we all admit it’s a problem. — Ben Marshall (@marshall_ben_uk) December 23, 2019

Sky Sports manglende afstandtagen til racisme har fået mange seere til at fare i flæsket på tv-stationen.

Nogle timer efter udsendelsen var vært David Jones selv ude og undskylde på sin egen Twitter-profil.



I’m so sorry to have spoiled what was such an important discussion on racism tonight. I had to intervene when Gary suggested the two main political parties were to blame - I didn’t make that clear enough. For that I apologise unreservedly. — DAVID JONES (@DavidJonesSky) December 22, 2019

- Jeg er meget ked af at have ødelagt, hvad der var en så vigtig diskussion om racisme i aften. Jeg blev nødt til at gribe ind, da Gary foreslog, at de to politiske hovedpartier havde skylden - det gjorde jeg ikke tydeligt nok. For det undskylder jeg uforbeholdent.

David Jones fortsætter med at forklare sig.



I would never purposefully shut down a discussion on racism. I’ve worked for Sky for over 20 years and know they share my view that racism of any kind should not be tolerated. That is not a debate. And that’s why I’m so very disappointed and sorry tonight. — DAVID JONES (@DavidJonesSky) December 22, 2019

- Jeg vil aldrig lukke en diskussion om racisme ned med vilje. Jeg har arbejdet for Sky i over 20 år og ved, at de deler min mening, om at racisme ikke kan blive tolereret på nogen som helst måde. Det er ikke en debat, og det er derfor, at jeg er så skuffet og ked af det i aften.

