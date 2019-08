Brøndby-bomber bedst i Premier League

Teemu Pukki skiftede i sommeren 2018 fra Brøndby på en fri transfer til Norwich, som må siges at være en af de bedste handler, englænderne har lavet indenfor de seneste år. Holdet spiller nu i Premier League, og her har finnen gjort sig godt bemærket.



Efter to runder har englænderne efterhånden opdaget, hvad det vil sige, når der er Pukki Power, og det anerkendte engelske medie Sky Sports har nu hyldet ham gevaldigt.



Den finske angriber er da også på førstepladsen på topscorerlisten med fire mål sammen med den engelske landsholdsstjerne Raheem Sterling, og nu har det føromtalte medie sendt ham direkte i spidsen for deres power ranking.

Teemu Pukki var flyvende mod Newcastle, hvor det blev til et hattrick for finnen. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Den bliver lavet på baggrund af 35 forskellige statistikker, som Teemu Pukki altså har klaret sig bedst af alle i den bedste engelske række. Seneste kamp blev med et hattrick mod Newcastle.Det kommer nok ikke som den store overraskelse i Norwich, at Pukki har store evner, da den tidligere Superliga-profil scorede 29 gange i den næstbedste engelske række i sidste sæson, som altså var stærkt medvirkende til, at de rykkede op.Tidligere har både Christian Eriksen og Kasper Schmeichel prøvet at være på førstepladsen på den eftertragtede liste.

