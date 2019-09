Bruger kassen på spillere: Gigantisk underskud

Pengene er store i Premier League og tv-aftalerne lukrative på et niveau, som ingen andre ligaer kan matche. Og det giver stor købelyst hos de engelske klubber.

En undersøgelse fra det uafhængige Cies Football Observatory i Schweiz har fastslået, at Premier League-klubberne siden 2010 har kørt med et transferunderskud på hele 48,5 milliarder kroner.

Tallet bliver ikke mindre voldsomt, når man sammenligner det med transferaktiviteter i de fire øvrige ligaer, der anses for at være i top-5 over verdens stærkeste.

Serie A-klubberne, som har det næststørste transferunderskud i perioden, fremviser et underskud på 9,1 milliard kroner.

For de spanske ligaklubber hedder tallet 6 milliarder kroner, Bundesliga-klubberne 5,7 milliarder kroner, mens de franske ligaklubber som de eneste har positive tal på transferbundlinjen.

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Ligue 1-klubberne har samlet set et transferoverskud 2,7 milliarder kroner siden 2010, og det er i særdeleshed Premier League-klubberne, som shopper flittigt i Frankrig.

I køb og salg mellem Premier League og Ligue 1 har sidstnævnte et overskud på 9,3 milliarder kroner.

På listen over klubber med størst transferoverskud er tre af de fire første fra Ligue 1 med Lille i spidsen.

Næppe helt overraskende er det, at Manchester City har det største transferunderskud af alle klubber fra 2010 til 2019. Det lyder på 8,2 milliarder kroner.

Efter Manchester City kommer Paris Saint-Germain, Manchester United, FC Barcelona og AC Milan som de øvrige hold i top-5.

Hele 12 af klubberne i top-20 over transferunderskud er fra Premier League.

Kigger man alene på 2019 har de spanske storklubber dog været de klart mest købelystne.

Atlético Madrid, Real Madrid og FC Barcelona topper således transferforbrugsfesten i 2019, mens Inter, Juventus og AC Milan følger efter, inden Manchester City kommer ind på syvendepladsen.

