Brutal melding til United-stjernen

Erik ten Hag tror stadigvæk på, at Harry Maguire kan bevise sig i Manchester United, men forsvarsstjernen skal godt nok oppe sig

Harry Maguire kan være fortid i Manchester United denne sommer.

Den engelske stopper er ikke længere anfører i United, mens klubben samtidig skulle have accepteret et bud fra West Ham på ham.

Handlen er dog ikke på plads endnu, og derfor blev Erik ten Hag spurgt ind til ham på et pressemøde.

- Han har evnerne til at være en topklasse stopper.

- Han er på sit bedste for England, så hvorfor skulle han ikke kunne være det for os?

- Men han er nødt til at bevise det. Hvis han ikke har selvtillid nok til at kæmpe for det, så man han smutte. Så må han tage en beslutning.

- Men jeg er glad for ham, siger United-træneren ifølge The Independent.

United skal i aktion mandag aften, hvor de møder Wolverhampton. Det vides endnu ikke, om Maguire er involveret i kampen.