Brutal Schmeichel: Du er ikke god nok!

Gary Neville fik i 1992 debut for Manchester United, men højrebacken blev ikke modtaget særligt varmt af Peter Schmeichel i førsteholdstruppen.

Den senere United-anfører var da også blot 17 år, da han fik debut for den engelske storklub. Og Schmeichel var altså langt fra overbevist.

- Ham, der var hårdest ved mig, var Peter Schmeichel. Han behandlede mig brutalt i det første år eller to. Han var efter mig konstant. Hver eneste dag til træning, lyder det ifølge Sky Sports fra Neville.

- En dag, da vi var på en holdudflugt, sagde han til mig, at han ikke mente, at jeg var i stand til at afløse Paul Parker, og at jeg ikke var i nærheden af, at være lige så god som Parker. Det var muligvis sandt, for Parker var en virkelig god forsvarsspiller.

- Den firebackkæde med Denis Irwin, Steve Bruce, Gary Pallister og Parker havde spillet sammen i to-tre år, hvor de havde leveret clean sheets. Jeg var den første spiller til at kæmpe mig ind i den bagkæde.

- Schmeichel så mig som en risikofaktor. Og det var jeg også på en måde. Dengang så jeg det ikke som tough love. Jeg så det snarere som, at han var brutal. Men med tiden gjorde det mig da hårdere. Jeg indså, at det var et hold, der ønskede at vinde.

