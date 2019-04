Brutal smædesang mod Salah: Storklubber går i aktion

Liverpool og Chelsea er gået sammen med politiet for at finde de personer, der synger smædesange mod den egyptiske topscorer

‘Farligt og forstyrrende’.

Da Liverpool Football Club torsdag aften smækkede en udtalelse på sin hjemmeside, var det blandt andet disse udtryk, de gjorde brug af.

Og det er svært at være uenig med mesterskabs-kandidaterne i Premier League efter at have set og hørt den gruppe Chelses-fans, der har sunget om målmageren Mohamed Salah.

- Oh eh oh eh oh eh, Salah is a bomber, brøler de.

Den behøver vi vist ikke oversætte.

Og endnu mindre er det vist nødvendigt at minde om, at Salah er troende muslim og fra Egypten.

TV-klippet florerede på internettet torsdag op til Chelseas udekamp i Europa League mod Slavia Prag, og efterfølgende afviste vagterne tre Chelsea-fans ved indgangen til stadion i den tjekkiske hovedstad.

I Chelsea Football Club er de rasende og står klar til at lange hårde karantæner ud til de pågældende, når de er blevet identificeret.

Mødes på søndag

I en pressemeddelelse kaldte Chelsea FC opførslen og klippet for ’afskyeligt’ og mændene for ’en skændsel’.

Liverpool skriver videre:

- Det online tv-klip viser ubehagelige, diskriminerende sange målrettet en af vores spillere.

- Denne opførsel skal håndteres for hvad det er – ren fordom og intolerance Liverpool Football Club mener, at det er dem med autoritet og magt, der har ansvaret for, at der bliver taget hånd om dette, så personerne kan blive identificeret og straffet.

- En forbrydelse som denne har flere ofre end individet, den er sigtet mod.

De to klubber er nu gået sammen med Merseyside Police for at finde de ansvarlige.

Det er i sig selv beskæmmende opførsel, men situationen tilspidses yderligere af, at de to storklubber møder hinanden i Premier League søndag på Anfield.

Det er langt fra første gang, Chelseas fans viser dårlig opførsel. I december mødte Chelsea ungarske Vidi i Europa League-gruppespillet i Budapest, og her måtte klubben efterfølgende tage skarp afstand fra de antisemitiske sange, der især var målrettet rivalerne fra Tottenham.

