Bruun: Brentford henter det største navn nogensinde

Særdeles varme rygter går på, at klubløse Christian Eriksen er meget tæt på at lave en aftale med Brentford.

De engelske medier - heriblandt giganterne The Athletic samt Sky Sports - skrev søndag, at klubben ikke er langt fra at nå til enighed med den danske stjerne.

Efter sigende er der tale om en kontrakt, som i første omgang vil løbe over seks måneder.

Fodboldkommentator Morten Bruun har også hørt rygterne, der ikke kommer som nogen overraskelse for ham.

- Jeg er glad for at kunne henvise til det, som jeg har sagt gennem hele forløbet. Jeg troede, det ville blive England, Premier League og ikke en af de store klubber, fortæller Bruun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Lige der, hvor Christian Eriksen er i øjeblikket og med den halvårlige aftale, der går rygter om, så er Brentford præcis lige så godt som Everton eller Aston Villa.

Bruun mener, at Brentford er en god destination for Eriksen. Artikfoto

Det største navn nogensinde

Brentford har ikke færre end syv danskere i førsteholdstruppen, og ligeledes er klubbens cheftræner, Thomas Frank, også fra Danmark.

- Det er jo ingen ulempe, at der er de mange danskere i Brentford, men Christian Eriksen er også en international person, der har boet langt mere af sit voksne liv i England end noget andet sted.

Klubben fra den vestlige del af London har ikke de helt store stjernenavne på holdkortet, og bliver Eriksens skifte til Brentford en realitet, vil det blive skrevet ind i historiebøgerne.

- Han vil blive det største navn, som klubben nogensinde har hentet. Det vil jeg absolut mene. Og det ville han jo ikke være, hvis han endte i Everton eller Aston Villa.

Eriksen har tidligere tørnet ud for Tottenham i Premier League. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Udsigt til masser af spilletid

Den danske superstjerne har ikke spillet en fodboldkamp, siden han kollapsede i Parken med et hjertestop, da landsholdet spillede EM-åbningskampen mod Finland i sommer.

I starten af året brød Eriksen tavsheden, da han i et interview med DR slog fast, at han ønsker at komme med til VM i Qatar i år.

Derfor er danskeren på jagt efter spilleminutter på grønsværen, og Morten Bruun ser gode muligheder under Thomas Frank i Brentford.

- Hvis han kommer op på sit gamle niveau eller noget, der minder om det, så får han selvfølgelig masser af spilletid i Brentford, og han kan jo både spille otter og tier.

- Hvad så med klubbens spillestil? Hvordan vil den passe hovedpersonen selv?

- Generelt mener jeg, det er overvurderet med alt den snak om, hvilken spillestil der passer hvilke spillere. Verdensklassespillere kan spille overalt, slutter Morten Bruun.

Danskeren fik sin kontrakt revet i stykker i Milano. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Den 29-årige dansker optrådte senest for den italienske storklub Inter, men han fik sin kontrakt ophævet, da han ikke må spille fodbold i Italien på grund af den lille hjertestarter, han fik indopereret efter sit kollaps.

Nu tyder meget altså på, at Brentford bliver Christian Eriksens nye arbejdsgiver.

