Bryder tavsheden: 'Har aldrig nægtet'

Harry Kane sætter ord på den nuværende situation, hvor han er blevet beskyldt for ikke at ville træne

I mandags dukkede Harry Kane ikke op til træning i Tottenham, men fortsatte i stedet sin ferie.

Kane skulle ifølge britiske medier som Sky Sports og BBC være vendt tilbage til Tottenhams træningsanlæg mandag.

Mediet The Athletic skrev, at den engelske landsholdsangriber planlagde ikke at vende tilbage til Tottenham i håb om, at fraværet kunne gennemtvinge en transfer til Manchester City.

Kane forklarer, at han aldrig har nægtet at træne. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Spurs-stjernen afviser fredag aften på sociale medier, at han har nægtet at træne og skriver, at planen er, at han først skal træne med lørdag.

'Det er næsten ti år siden, at jeg fik min Spurs-debut. I alle de år har I, fansene, vist mig total støtte og kærlighed.'

'Derfor gør det ondt at læse nogle af de kommentarer, der er skrevet i denne uge, der stiller spørgsmål ved min professionalisme.'

'Mens jeg ikke ønsker at gå i detaljer om situationen, vil jeg gerne gøre det klart, at jeg aldrig vil og aldrig har nægtet at træne. Jeg vil komme tilbage til klubben i morgen som planlagt,' lyder det blandt andet fra Kane.

Manchester City hentede torsdag en anden forstærkning. Klubben slog Premier League-rekord, da Jack Grealish blev købt i Aston Villa og blev den dyreste Premier League-spiller nogensinde.