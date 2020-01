Bryder tavsheden: Nu siger han farvel

Christian Eriksen har valgt at sige et par ord til sin tidligere arbejdsgiver og er dermed tæt på at have afrundet sidste kapitel af den lunkne transfersaga om den danske playmaker fra Middelfart

Christian Eriksens sidste tid i Tottenham var præget af en del tumult.

Buh-råb nåede han endda at skulle lægge ører til i sine allersidste kampe for London-klubben, hvor halvhjertede præstationer og visheden om hans udlængsel hurtigt gjorde hjemmepublikummet apatisk over for den tidligere ellers så populære dansker.

Et par dage efter han langt om længe fik fremtiden på plads i Milano, vælger han nu på trods af den uheldige afskedsfase at sende en besked til Tottenhams fans på sin Twitter.

Transfersagaen om Christian Eriksen har nået sin afslutning, og det var for hverken danskere eller Tottenham-fans nogen rar læsning langt henad vejen.

Historien om Christian fra Middelfart, der havde tryllebundet sit hjemland, imponeret i Ajax og senere var blevet elsket i Tottenham. Men han drømte stort og spansk om en tilværelse i Barcelona eller Real Madrid.

Han troede på drømmen, men han fortalte verden om den for tidligt. Drømmen brast, og først fik han den kolde skulder af Real Madrid, dernæst fra de tidligere så kærlige hjemmebanefans, der nu buhede af ham i vrede over det store svigt.

Efter et pinefuldt halvt år, hvor den fynske drømmer var fanget i den dårlige stemning i England, hvor stærk kritik af de sportslige præstationer gik hånd i hånd med ondsindede rygter, og den 27-årige dansker måtte så meget grufuldt igennem, lysnede det endelig i horisonten.

Januartransfervinduet blev redningen, og vores danske helt kunne langt om længe komme væk, da han blev solgt til discount-pris til Italien og Inter. Og så sluttede det måske alligevel meget godt.

Folk troede, jeg ville være væk i morgen

Eriksen italesætter i sin besked blandt andet den så anspændte og til sidst direkte fjendtlige stemning omkring ham på lægterne.

- Jeg fik ikke tid til at sige farvel, selvom det føltes, som om jeg spillede en masse kampe, hvor alle sagde og troede, at jeg ville være væk dagen efter. Det toppede i, hvad der blev en knap så kærlighed stemning til Eriksens afskedskamp mod Norwich sidste onsdag. Efter han blev skiftet ind i anden halvleg blev der sendt massive buh-råb i danskerens retning, hver gang han modtog bolden.

Nogen særlig hårdtarbejdende og dedikeret indsats fra danskeren var det næppe heller, og det er ikke første gang, at danskerens indstilling frustrerede fans.

- Jeg har så mange utrolige minder fra mine seks og et halvt år hos Spurs. Jeg nød så meget at være på træningsanlægget hver dag og at spille kampe på stadionet, men nogle gange vil du bare prøve noget nyt! siger Eriksen og parafraserer dermed de ord, der satte gang i et halvt år med blandede følelser på Tottenham Hotspur Stadium.

Det skete i de dage.

De berømte ord

- Jeg føler, at jeg er et sted i karrieren, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt, sagde Christian Eriksen til Ekstra Bladet i juni. Det blev de berømte ord, der igangsatte hele den miserable transfersaga, hvis længde og afslutning hovedpersonen selv nok ikke havde forudset.

På det tidspunkt var danskeren i, hvad der lignede en substantiel sommerflirt med Real Madrid, og under alle omstændigheder så det ud til, at danskeren blot skulle blinke med øjnene for at få et kontraktudspil stukket i hånden fra en af verdens største klubber.

Det lod det i hvert fald til, at han selv var overbevist om, da han svarede meget åbent på et spørgsmål om, hvorvidt han så en fremtid for sig selv netop der.

- Det er et skridt op. Men det kræver, at Real Madrid ringer til Tottenham og siger, at de vil have Christian. Og det har de ikke gjort endnu, så vidt jeg ved, sagde han dengang.

Som de fleste efterhånden ved, så udviklede flirten sig aldrig til følelser, og Real Madrid-manager Zinedine Zidane havde så lidt fidus til Eriksen, at han nedlagde veto mod at hente ham til klubben.

Nu blev det så Serie A og Inter i stedet. Ikke ligefrem et step op - nærmere et step ned, hvis du spørger de fleste eksperter, herunder Ekstra Bladets egen sportschef Allan Olsen.

Dommen: Et step ned

Helt trist endte det dog ikke, for der venter da trods alt en pæn lønseddel til Christian. Han kommer til at tjene ca. 7,5 mio. euro om året - efter skat. Det svarer til 56 mio. kr. Dertil skal lægges diverse bonusser.

Aftalen med Inter løber frem til sommeren 2024, og Eriksen vil håbe, at han kan assistere træner Antonio Conte til et italiensk mesterskab og i hvert fald mere metal, end han nåede at få i sin tid i Tottenham.

