Byder Liverpool op til dans med spinkel sejr

Ole Gunnar Solskjær sagde i juledagene, at nordmanden endnu ikke vil snakke om Manchester Uniteds mulighed for at vinde det engelske mesterskab.

Men United-manageren kommer nok snart til at få spørgsmålet igen, da holdet fredag aften vandt 2-1 hjemme over Aston Villa i Premier League.

Med den smalle sejr placerer United sig på andenpladsen i ligaen med 33 point efter 16 kampe.

Det er samme pointantal som Liverpool, der topper tabellen på en bedre målscore end ærkerivalen.

United kom foran 1-0 fem minutter før pausen, da angriberen Anthony Martial headede bolden i nettet tæt foran mål efter et indlæg fra backen Aaron Wan-Bissaka.

Aston Villa fik udlignet til 1-1 efter 58 minutter ved offensivspilleren Bertrand Traore.

Blot få minutter senere fik United tilkendt et straffespark, som blev omsat til 2-1-føring af Bruno Fernandes.

Aston Villa fik en chance i overtiden for at udligne, men Eric Bailly fik tacklet i sidste øjeblik. Og der blev ikke scoret mere i opgøret på Old Trafford.

Med nederlaget har Aston Villa 26 point efter 15 kampe på en sjetteplads.

