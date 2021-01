Bytter rundt: Får ny modstander

Det store udbrud af coronasmitte i Premier League-klubben Aston Villa gør nu, at Tottenham alligevel ikke kan gæste Birmingham-klubben til ligaopgør onsdag aften.

Men Pierre-Emile Højbjergs Tottenham kommer alligevel i aktion onsdag aften.

Danske Højbjerg (til højre) og holdkammeraterne i Spurs skal forberede sig på Fulham i stedet for Aston Villa. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Kort før nytår blev holdets møde med Fulham udsat grundet coronasmitte hos sidstnævnte. Den kamp spilles nu i stedet på det ledige tidspunkt onsdag aften.

Kampplanlæggerne i Premier League har været sendt på overarbejde for at få hele kabalen til at gå op med færrest mulige gener for holdene.

Eftersom Fulham nu skal spille kamp onsdag aften, så er holdets opgør hjemme mod Chelsea i weekenden flyttet fra fredag til lørdag, så holdet får en dag mere at restituere i.

Aston Villa måtte stille med et ungdomshold i pokalkampen mod Liverpool, da et større udbrud af coronasmitte havde ramt førsteholdstruppen.

Endelig er Aston Villas kamp lørdag mod Everton skubbet til søndag, så holdet har større chancer for at nå at få tilstrækkeligt af truppen coronafri og ud af isolation til kampen.

Ti spillere i Aston Villa blev for nylig testet positive for coronavirus, mens også flere andre folk i klubben havde raget virusset til sig.

I første omgang måtte holdet stille med ungdoms- og reservespillere til FA Cup-kampen mod Liverpool i fredags. Det resulterede i et hæderligt nederlag på 1-4.

I Premier League har man dog valgt at udsætte holdets kampe, så ikke man skal bringe ungdomsspillere ind igen.

