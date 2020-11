Cavani helt i kæmpe comeback

Med to scoringer vendte Edinson Cavani søndag et truende Manchester United-nederlag til en sejr over Southampton.

På udebane vandt United med 3-2 efter et stort comeback i anden halvleg.

Det så ellers sort ud ved pausen for United-manager Ole Gunnar Solskjærs mandskab, der var bagud med 0-2.

Værterne tog føringen midtvejs i første halvleg på et hjørnespark, hvor danske Jannik Vestergaard var med fremme for at skabe ravage. James Ward-Prowses hjørnespark endte dog hos Jan Bednarek ved forreste stolpe, og polakkede headede Southampton på 1-0.

Ti minutter senere var Ward-Prowse atter involveret, da midtbanespilleren på et direkte frispark øgede til 2-0. David de Gea i United-målet nåede ud til bolden ved stolpen, men den fløj alligevel ind i nettet.

Gæsterne skulle nu for alvor på måljagt, hvis de ville have noget med fra kampen. Straks fra anden halvlegs start sendte Solsjær angriberen Edison Cavani på banen i stedet for Mason Greenwood.

Også De Gea blev pillet ud og erstattet af Dean Henderson.

Cavani lukke følelser ud med Victor Lindelöf på ryggen. Foto: Mike Hewitt/AFP/Ritzau Scanpix

Efter en time kom belønningen, da Cavani fandt Bruno Fernandes, der inde foran mål reducerede til 1-2.

Og et kvarter senere var rollerne byttet om, da Fernandes headede bolden ind til Cavani, der headede bolden i mål til 2-2. Jannik Vestergaard forsøgte at dække den ene side af målet, men samtidig forpassede han en mulighed for at trække Cavani offside.

Næsten to minutter inde i overtiden slog den 33-årige United-angriber så til igen. Denne gang lagde Marcus Rashford bolden ind i feltet, hvor Cavani løb foran Vestergaard og headede bolden i mål til 3-2.

Bagefter kunne han sole sig i roser fra sin anfører:

– Han bevægelser i feltet er fantastiske. Han er den bedste, jeg har spillet imod til træning. Han er altid i bevægelse. Vi ved, hvad han har og bringer til klubben. Det er vigtigt for os, at han fortsætter sådan. Han er en topspiller, siger Manchester Uniteds Harry Maguire til BBC's Match of the Day etter kampen.

Med sejren har United vundet de seneste tre kampe og har nu 16 point efter ni spillerunder. Southampton har 17 point – dog for ti kampe.

