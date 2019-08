Chefen frygter Eriksen-exit: Vi er sårbare

Mauricio Pochettino antyder, at Christian Eriksens transfersaga stadig kan ende med et skifte

Ja, transfervinduet i England er lukket, men det er fortsat pivåbent i de andre store ligaer, der ikke har givet sig selv det benspænd at lukke for tilgange før sæsonstart.

Derfor er Christian Eriksens transfer-føljeton heller ikke lukket, og det ved Tottenham-manager Mauricio Pochettino i høj grad.

Uden at nævne danskerens navn formår argentineren alligevel at sige en del.

Han adresserer udfordringen ved at have spillere med kort tid tilbage af kontrakten - som f.eks. Eriksen med kun et år tilbage af aftalen.

- Jeg er så glad for truppen. Jeg var glad før, og nu er jeg glad plus lidt til. Men det er muligt, at vi er sårbare. Det handler om beslutningen fra klubben og selvfølgelig spilleren. Jeg kommer til at træne spilleren. Jeg ved ikke, hvad der sker mellem klubberne. Det er min sjette sæson, og jeg har ikke noget med forhandlingerne at gøre, siger han ifølge The Guardian og bekræfter igen den lidt spøjse konstruktion i Spurs, hvor bossen Daniel Levy står for det hele på den front.

- Nogle gange bliver det svært. Enhver klub fra Europa kan skabe et stort problem. De har mange mål, forskellige udfordringer og tanker. Derfor undrede det mig, da de besluttede at lukke vinduet tidligere. Det giver Europa en mulighed for at skabe problemer her, og jeg synes ikke, det er sund fornuft, siger Pochettino.

Beslutningen om at lukke vinduet tidligere blev foretaget ved afstemning, og her stemte 14 klubber for, mens fem stemte imod. En klub stemte blankt.

I dagene op til det engelske transfervindues lukning kom der historier om, at Manchester United skulle have været på banen, men målet skulle være Spanien for den danske kreatør.

Fredag fortalte spanske medier dog, at Eriksen var blevet droppet som emne og stemplet som 'kedelig.

