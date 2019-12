Chefen taler om Eriksen i sjældent interview: - Vi er ikke bange

Sagaen om Christian Eriksens transferplaner har været lang, siden han i sommer bebudede at ville væk, men aldrig lykkedes med at komme det.

Den høje pris har tidligere været nævnt som en stopklods for et skifte, men Eriksen kan hentes på fri transfer næste sommer, og bestyrelsesformand Daniel Levy melder nu ud i et sjældent interview, at de hellere vil sælge Eriksen til en rival end at slippe ham gratis til Standard Sport.

- Ærligt talt er vi ikke bange for at forhandle med vores rivaler, udtaler han.

Eriksen har trods et par gode aktioner ikke haft sit bedste efterår og har tilbragt meget tid på både Pochettinos og Mourinhos bænk. Foto: Ritzau Scanpix

Vil ikke hente nyt ind

Tottenhams stadig nye cheftræner, José Mourinho, har gjort det klart, at han er tilfreds med sin nuværende trup. Og at Eriksen sjældent har spillet meget under Mourinhos regime kan være et vink med en vognstang om, at portugiserens planer ikke i udpræget grad inkluderer den 27-årige dansker.

Langer ud efter Eriksen: - Han skal tage sig sammen

Oven på den dobbelte Champions League-vinders indtræden som erstatning for fyrede Pochettino har det været rygtet, at forsvarskrumtapperne Jan Vertonghen og Toby Alderweireld vil forlænge med klubben.

Begge har ligesom Eriksen kun godt et halvt år tilbage af deres kontrakter. Daniel Levy mener, trods rygter om at klubben vil hente en ekstra angriber og forsvarer, ikke, at klubben kommer til at hive checkhæftet frem efter nye spillere i januar.

Samtidig virker han dog ikke bleg for at sælge.

- Min holdning er meget simpel. For at en spiller skal forlænges med, skal han have betingelserne for at være den rette spiller, men han skal også ønske at gøre det. Det er op til de spillere, om de har lyst til at blive eller lade være, og vi får at se, fortæller Levy.

Daniel Levy på lægterne under en hjemmekamp mod Southampton i september. Han ligner en, der havde sit at tænke over. Foto: Michael Zemanek/BPI/Shutterstock

En slet skjult hentydning til Eriksen, der længe har lignet en mand, der ufrivilligt er blevet i Nordlondon.

Meldingerne har været mange, og særligt en privat samtale mellem Mourinho og Eriksen kort efter trænerskiftet har journalist efter journalist forsøgt at få indsigt i. Men alt falder tilbage på samme intetsigende melding, som Mourinho kom med forud for weekendens kamp mod Wolverhampton.

- Det er ikke mig, der skal fortælle jer det. Det er op til Christian at fortælle jer noget, hvis han vil.

Christian Eriksen har været rygtet til adskillige storklubber så længe, at nogen givetvis er trætte af at høre flere spekulationer. Nu er hjemlige klubber i hvert fald ikke udelukket fra Tottenhams ledelses side.

Se også: Tabte 0-5: Jeg er utroligt stolt

Se også: Tidligere Bayern-stopper: Guardiola er ligeglad med menneskelige relationer

Se også: Streaming-gigant sagsøgt for millarder

Se også: ’Jeg blev udnyttet seksuelt af familiemedlem’