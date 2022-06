Chelsea bekræfter

Det har ligget i kortene gennem længere tid, og fredag er det blevet officielt.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen forlader Chelsea efter ti år i klubben.

Det skriver klubben på sin hjemmeside og sociale medier fredag eftermiddag.

- Chelsea Football Club takker Andreas for hans indsats til vores succes i det seneste årti og ønsker ham det bedste i fremtiden, skriver London-klubben.

Danskerens fremtid er endnu uvis. Rygtebørsen har meldt ham tæt på et skifte til FC Barcelona, men det er endnu ikke bekræftet.

Den internationalt anerkendte transfer-journalist Fabrizio Romano mener dog at vide, at der allerede er indgået en aftale med den spanske storklub:

Den 26-årige dansker nåede 161 kampe for klubbens førstehold og var blandt andet med til vinde Champions League i 2021.

Han blev indskiftet i første halvleg i finalen mod Manchester City og var med til at sikre holdet en 1-0-sejr i Porto.

Christensen har også været med til at vinde Europa League, klub-VM og den europæiske Super Cup som Chelsea-spiller.

Han kom til klubben fra Brøndby IF i 2012 og fik sin førsteholdsdebut i 2014, inden han med succes var udlejet til den tyske klub Borussia Mönchengladbach i to sæsoner.

Han etablerede sig på det danske A-landshold i perioden som Gladbach-spiller, og han har indtil videre spillet 52 kampe på nationalmandskabet.

Aktuelt kan forsvarsspilleren få landskamp nummer 53 fredag aften, når Danmark møder Kroatien i Parken i Nations League.

Christensen var ellers været fraværende i Danmarks 2-1-sejre over Frankrig og Østrig på udebane, fordi han netop er blevet far til en søn, men han er altså aktuel mod Kroatien.

- Det betyder meget for os at have ham, han er en klassespiller og helt oppe blandt de bedste. Vi får en frisk spiller ind. Selv om han er træt, så skal han nok være der. Han er en vigtig spiller for nutiden og fremtiden, sagde landstræner Kasper Hjulmand tidligere i denne uge.